Suç ve ceza! Eşini döven adama vatandaştan dayak

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Ümraniye'de geçtiğimiz ay yaşanan olayın görüntüleri dün ortaya çıktı... Söz konusu kayıtlarda çarşıda alışveriş yapan çift tartıştı.Kadının dövüldüğünü gören bir vatandaş ise duruma müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada adam,diye bağırdı. Bunun üzerine araya giren vatandaş, kadını döven kişiyi yumrukladı.Duyarlı bir vatandaş ise adamı dövüp, kadını kurtardı.