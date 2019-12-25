Suç ve ceza! Eşini döven adama vatandaştan dayak

İstanbul Ümraniye'de geçtiğimiz ay yaşanan olayın görüntüleri dün ortaya çıktı... Söz konusu kayıtlarda çarşıda alışveriş yapan çift tartıştı. Kimliği belirsiz erkek, önünde yürüyen kadının saçını çekerek durdurmaya çalıştı. Daha sonra da peş peşe tokat atmaya başladı. Kadının dövüldüğünü gören bir vatandaş ise duruma müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada adam, "O benim karım. Sen karışma" diye bağırdı. Bunun üzerine araya giren vatandaş, kadını döven kişiyi yumrukladı.
Duyarlı bir vatandaş ise adamı dövüp, kadını kurtardı.
Duyarlı bir vatandaş ise adamı dövüp, kadını kurtardı.
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