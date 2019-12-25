Sel faciası: 5 kişi kurtuldu Akdeniz Bölgesi, dün sağanak ve fırtına faciası yaşadı. Adana'da 5 kişi sel sularına kapıldı. Sürüklenen otomobildeki 3 kişi kendi imkanlarıyla, 2 kişi ise kurtarıldı. Adana ve Hatay'da bazı ilçeleride eğitime ara verildi. Antalya'da ise zararın 5.5 milyon lira olduğu belirtildi. Kötü hava, Mersin'i de esir aldı.

Akdeniz Bölgesi, dün sağanak ve fırtına faciası yaşadı. Adana'da 5 kişi sel sularına kapıldı. Sürüklenen otomobildeki 3 kişi kendi imkanlarıyla, 2 kişi ise kurtarıldı. Adana ve Hatay'da bazı ilçeleride eğitime ara verildi. Antalya'da ise zararın 5.5 milyon lira olduğu belirtildi. Kötü hava, Mersin'i de esir aldı. TÜM MANŞETLER