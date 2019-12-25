Sel faciası: 5 kişi kurtuldu

Akdeniz Bölgesi, dün sağanak ve fırtına faciası yaşadı. Adana'da 5 kişi sel sularına kapıldı. Sürüklenen otomobildeki 3 kişi kendi imkanlarıyla, 2 kişi ise kurtarıldı. Adana ve Hatay'da bazı ilçeleride eğitime ara verildi. Antalya'da ise zararın 5.5 milyon lira olduğu belirtildi. Kötü hava, Mersin'i de esir aldı.
- Yaşam
- 25.12.2019
- Gazete
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