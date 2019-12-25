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Akraba evliliğinden doğan dört kardeş önce sağır, sonra talasemi, ardından da kalp hastası oldu

 Varto'da yaşayan Filiz ve , kuzen olmalarına rağmen evlendi. 4 çocukları dünyaya geldi. 3'ünde, önce işitme engeli sonra da genetik bir hastalık olan anemisi (talasemi) tespit edildi. ayında ise yaşları 6 ile 15 arasında değişen kardeşlerin tümüne, yine genetik geçişli olabilen kalpte ritim bozukluğu hastalığı, 'Uzun sendromu' teşhisi kondu.

Hastalık bağı
Muş Varto'da yaşayan Filiz ve , kuzen olmalarına rağmen evlendi. 4 çocukları dünyaya geldi. 3'ünde, önce işitme engeli sonra da genetik bir hastalık olan anemisi (talasemi) tespit edildi. ayında ise yaşları 6 ile 15 arasında değişen kardeşlerin tümüne, yine genetik geçişli olabilen kalpte ritim bozukluğu hastalığı, 'Uzun sendromu' teşhisi kondu. Kardeşlerden birinde ilaç tedavisine başlandı, üçüne ise aynı hafta içinde koruma amaçlı şok verici kalp pili olarak bilinen ICD cihazı takıldı. , bu durumun tıp literatüründe çok nadir görüldüğünü söyledi. Anne Filiz Yalçın, "Doktorlar çocuk yapmayın demişti. Ama iş işten geçmişti" dedi.



Baba Yalçın, "Meryem hiç duymuyor. İşaret dili öğrenmeleri gerekli. Varto'da böyle bir imkanımız yok maalesef" dedi.

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