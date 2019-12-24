Küçük çocuğun sırtına 100 saçma isabet etti. Olay 29 Kasım'da Mersin'de meydana geldi. Nevzat Köse (30), kızı Berra (4) ile marketten dönerken iki kişinin av tüfekli saldırısına uğradı. Yaralanan baba ve kızı hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler Ünal Murat Ç. (23) ile Ahmet Duran K. (21), tutuklandı.
Vücuduna 100 saçma isabet eden minik Berra, olayın etkisini üzerinden atlatamadı. Baba Köse, "Çocuğumuzun elinde ve kafa kısmı ile sırtında saçmalar gördüm. Annesi kucağına aldığında gördük sırtında 100'e yakın saçma vardı. Saldırganları tanımıyorum" dedi.
Vücuduna 100 saçma isabet eden minik Berra, olayın etkisini üzerinden atlatamadı. Baba Köse, "Çocuğumuzun elinde ve kafa kısmı ile sırtında saçmalar gördüm. Annesi kucağına aldığında gördük sırtında 100'e yakın saçma vardı. Saldırganları tanımıyorum" dedi.
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