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'de baba ve minik kızına silahlı saldırı! 4 yaşındaki ’nın sırtına 100 saçma isabet etti

Küçük çocuğun sırtına 100 saçma isabet etti. Olay 'da 'de meydana geldi. (30), kızı (4) ile marketten dönerken iki kişinin av tüfekli saldırısına uğradı. Yaralanan baba ve kızı hastaneye kaldırıldı. Ç. (23) ile K. (21), tutuklandı. Vücuduna 100 saçma isabet eden minik Berra, olayın etkisini üzerinden atlatamadı.

Saçma ve korkunç!
Küçük çocuğun sırtına 100 saçma isabet etti. Olay 'da 'de meydana geldi. Nevzat Köse (30), kızı Berra (4) ile marketten dönerken iki kişinin av tüfekli saldırısına uğradı. Yaralanan baba ve kızı hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler Ünal Murat Ç. (23) ile Ahmet Duran K. (21), tutuklandı.



Vücuduna 100 saçma isabet eden minik Berra, olayın etkisini üzerinden atlatamadı. Baba Köse, "Çocuğumuzun elinde ve kafa kısmı ile sırtında saçmalar gördüm. Annesi kucağına aldığında gördük sırtında 100'e yakın saçma vardı. Saldırganları tanımıyorum" dedi.

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