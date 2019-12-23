Türkiye'de 4 ada ve 1 yarımada, internet üzerinden satışa çıkarıldı. Yarımada ve adaların toplam değeri 457 milyon lira olarak belirlendi. Rusya, İran, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Katar, Dubai ve Türki Cumhuriyetler'in yanı sıra Türkiye'den de yatırımcılar adalar için teklif verdi.
EN UCUZU 17 MİLYON
Bursa'nın Karacabey'e 2 kilometre uzaktaki 45 bin metrekarelik ada 17 milyon lira. 500 zeytin ağacı var. Bungalov tarzı ahşap yapıya izin veriliyor.
EN BÜYÜĞÜ KARACA
Marmaris'teki 316 bin metrekarelik özel tapulu Karaca Adası, 145 milyon lira. Üzerinde 3 müstakil ev bulunuyor. Günübirlik konaklama, yeme-içme, marina imarı var. Mavi tur rotası üzerinde 4 koyu olan adanın, 65 dönüm orman kullanım alanı da mevcut.
ÜZERİNDE 3 BİNA VAR
Balıkesir'e bağlı ada, karaya 230 metre mesafede. 267 bin metrekare alana sahip ada 135 milyon lira. İçinde 3 bina bulunan ada, Çanakkale- İzmir yoluna 3.5 kilometre mesafede. Adada 2 bin zeytin ağacı, 3 bin çam ve meyve ağaçları bulunuyor.
TURİSTİK TESİSE UYGUN
Bodrum'daki mavi bayraklı 27 bin metrekare büyüklükteki ada, 125 milyon liradan satışa sunuldu. Adada 650 metrekare büyüklüğünde 3 katlı, 10 yataklı turistik tesis ve 150 metrekarelik müştemilat bulunuyor. Altyapısı hazır olan ada, özel kullanıma ya da turistik tesise uygun durumda.
YARIMADA 35 MİLYON TL
Muğla'nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi'ndeki 76 bin metrekare büyüklüğündeki yarımada ise 35 milyon liradan satışta. Yarımadanın 47 bin metrekarelik alanı turistik tesis imarlı.
EN UCUZU 17 MİLYON
Bursa'nın Karacabey'e 2 kilometre uzaktaki 45 bin metrekarelik ada 17 milyon lira. 500 zeytin ağacı var. Bungalov tarzı ahşap yapıya izin veriliyor.
EN BÜYÜĞÜ KARACA
Marmaris'teki 316 bin metrekarelik özel tapulu Karaca Adası, 145 milyon lira. Üzerinde 3 müstakil ev bulunuyor. Günübirlik konaklama, yeme-içme, marina imarı var. Mavi tur rotası üzerinde 4 koyu olan adanın, 65 dönüm orman kullanım alanı da mevcut.
ÜZERİNDE 3 BİNA VAR
Balıkesir'e bağlı ada, karaya 230 metre mesafede. 267 bin metrekare alana sahip ada 135 milyon lira. İçinde 3 bina bulunan ada, Çanakkale- İzmir yoluna 3.5 kilometre mesafede. Adada 2 bin zeytin ağacı, 3 bin çam ve meyve ağaçları bulunuyor.
TURİSTİK TESİSE UYGUN
Bodrum'daki mavi bayraklı 27 bin metrekare büyüklükteki ada, 125 milyon liradan satışa sunuldu. Adada 650 metrekare büyüklüğünde 3 katlı, 10 yataklı turistik tesis ve 150 metrekarelik müştemilat bulunuyor. Altyapısı hazır olan ada, özel kullanıma ya da turistik tesise uygun durumda.
YARIMADA 35 MİLYON TL
Muğla'nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi'ndeki 76 bin metrekare büyüklüğündeki yarımada ise 35 milyon liradan satışta. Yarımadanın 47 bin metrekarelik alanı turistik tesis imarlı.
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