Antalya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Zafer Çolak, 1990'da tanıştığı meslektaşı Olcay Çolak ile hayatını birleştirdi. Çocuk sahibi olmak için tedavi görürken, tiroit kanseri olduğu belirlendi. Amansız hastalıkla mücadele etti. Eşinin sevgisiyle kanseri yendi. Gördüğü ses terapisi ve geçirdiği ameliyatla tekrar konuşma yetisi geri geldi.
Tekrar tüp bebek tedavisine girdi. 4 yıl arayla iki oğlunu kucağına alan Çolak, kötü günlerin geride kaldığını söyledi.
Çolak, "Büyük bir hastalık atlattık, isyan etmedik. Çocuklarımız dünyaya geldi" diyerek herkese umut verdi.
Tekrar tüp bebek tedavisine girdi. 4 yıl arayla iki oğlunu kucağına alan Çolak, kötü günlerin geride kaldığını söyledi.
Çolak, "Büyük bir hastalık atlattık, isyan etmedik. Çocuklarımız dünyaya geldi" diyerek herkese umut verdi.
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