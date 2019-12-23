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Doktor meslektaşı olan eşinin de desteği ile i yendi, çocukları dünyaya geldi

yüzünden ölümle burun buruna gelen Antalya . , meslektaşı olan eşinin de desteği ile hastalığı yendi. Çocukları dünyaya geldi.

Zafer kazandı
Antalya . , 1990'da tanıştığı meslektaşı Olcay Çolak ile hayatını birleştirdi. Çocuk sahibi olmak için tedavi görürken, tiroit i olduğu belirlendi. Amansız hastalıkla mücadele etti. Eşinin sevgisiyle kanseri yendi. Gördüğü ses terapisi ve geçirdiği ameliyatla tekrar konuşma yetisi geri geldi.



Tekrar tüp bebek tedavisine girdi. 4 yıl arayla iki oğlunu kucağına alan Çolak, kötü günlerin geride kaldığını söyledi.



Çolak, "Büyük bir hastalık atlattık, isyan etmedik. Çocuklarımız dünyaya geldi" diyerek herkese umut verdi.

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