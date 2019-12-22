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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan okul müdürü ağır yaralandı

Tartışma kanlı bitti. Olay dün Samsun'da meydana geldi. Okul müdürü Ümmet Öngör (40), eşinin eski ortağı A.Ş. ile borç alma nedeniyle tartışmaya başladı. A.Ş. tabanca ile Öngör'e ateş etti. Kurşunların karnına isabet ettiği talihsiz adam kanlar içinde yere yığıldı. Müdür daha sonra ise hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şüpheli ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Müdüre kurşun
Tartışma kanlı bitti. Olay dün Samsun'da meydana geldi. Okul müdürü Ümmet Öngör (40), eşinin eski ortağı A.Ş. ile borç alma nedeniyle tartışmaya başladı. A.Ş. tabanca ile Öngör'e ateş etti. Kurşunların karnına isabet ettiği talihsiz adam kanlar içinde yere yığıldı. Müdür daha sonra ise hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şüpheli ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


A.Ş gözaltına alındı.

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