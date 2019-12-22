Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan okul müdürü ağır yaralandı Tartışma kanlı bitti. Olay dün Samsun'da meydana geldi. Okul müdürü Ümmet Öngör (40), eşinin eski ortağı A.Ş. ile borç alma nedeniyle tartışmaya başladı. A.Ş. tabanca ile Öngör'e ateş etti. Kurşunların karnına isabet ettiği talihsiz adam kanlar içinde yere yığıldı. Müdür daha sonra ise hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şüpheli ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Tartışma kanlı bitti. Olay dün Samsun'da meydana geldi. Okul müdürü Ümmet Öngör (40), eşinin eski ortağı A.Ş. ile borç alma nedeniyle tartışmaya başladı. A.Ş. tabanca ile Öngör'e ateş etti. Kurşunların karnına isabet ettiği talihsiz adam kanlar içinde yere yığıldı. Müdür daha sonra ise hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şüpheli ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.





A.Ş gözaltına alındı. kanlıbitti. Olay dünSamsun'da meydana geldi. Okulmüdürü(40), eşinineski ortağıA.Ş. tabanca ile Öngör'e ateş etti.Kurşunların karnına isabet ettiğitalihsiz adam kanlar içinde yereyığıldı. Müdür daha sonra ise hastaneyekaldırıldı.Şüpheliise polis tarafından yakalanarakgözaltına alındı.A.Ş gözaltına alındı. TÜM MANŞETLER