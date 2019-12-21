2 yaşındaki oğlunu boğarak katletti! 2 yaşındaki oğlunu öldürdü. Canına kıymak için arabayı uçuruma sürdü. İşte Takvim Gazetesi’nin 21 Aralık 2019 tarihli yaşam sayfalarından derlediğimiz haberler…

Hatay'da Gökben Okaya, bunalıma girdi. 2 yaşındaki oğlu Efe'yi yatağında boğarak katletti.

Sonra direksiyona geçti. Arabayı 150 metrelik uçuruma sürerek canına kıymak istedi. Beceremedi.





SİBEL SALDIRI

İzmir'de polis Fatih Yurtyapan, Sibel Yayan'dan (44) ayrıldı. Bunu duyan kadın çıldırdı.

11 yaş küçük sevgilisini uyurken vurup kendi kafasına sıktı. İkisi de kurtarılamadı.



MASAJ ŞANTAJI

İstanbul'da masaj salonları denetlendi. Şantaj amacıyla kullanılan 600 gizli kamera düzeneği ele geçirildi.



DİLENCİYE PİYANGO

Eyüp'te tekerlekli sandalye ile dilencilik yapan M.G, yakalandı. Cebinden 10 bin TL ile bir piyango bileti çıktı.



KAZARA EMEKLİ

Gaziler Derneği iddia etti: 227 gazinin maaşı, 'Sehven emekli oldu' diye kesildi.