Adana'da Güllü Köse, bugüne kadar 22 estetik ameliyatı oldu. Yılbaşından sonra 2 estetik ameliyatı daha olacak. Daha önceki kalıcı makyaj sildirme ameliyatında kaş derisi yanan Köse, ses estetiği ve kaş estetiği ameliyatı yaptıracak. Estetik yaptırmayı düşünenlere tavsiyeler veren Köse, "İnsanlar doktoru iyi araştırmalı. Yoksa hayal kırıklığına uğrayabilirler" dedi.
Köse, Brezilya poposu ve bel inceltme ameliyatı dahil 22 kez bıçak altına yattı.
Köse, Brezilya poposu ve bel inceltme ameliyatı dahil 22 kez bıçak altına yattı.
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