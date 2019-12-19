5+1 bilen 1 kişi, 1.835.908 lira kazandı. 5 bilenler 3.553, 4+1 bilenler 364, 4 bilenler 32, 3+1 bilenler 20, 3 bilenler 3, 2+1 bilenler 6, 1+1 bilenler ise 3 lira alacak. 5+1 bilen 1 kişi, 1.835.908 lira kazandı. 5 bilenler 3.553, 4+1 bilenler 364, 4 bilenler 32, 3+1 bilenler 20, 3 bilenler 3, 2+1 bilenler 6, 1+1 bilenler ise 3 lira alacak. 11,12,17,23,26+3
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