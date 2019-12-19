2 günde 2 evlat acısı: Oğlunun cenazesinden dönerken patlamada diğer oğlu öldü

Adana'da kapıya sıkışarak ölen Omar El Hamit (4) Tel Abyad'da toprağa verildi. Cenazenin ardından dönüş yolunda Hamit ailesinin içinde bulunduğu araç, PKK/PYD'li teröristlerin tuzakladığı mayına çarptı. Patlamada, ailesinin diğer oğulları Eye El Hamit (9) de hayatını kaybetti. Suriyeli baba bir gün arayla iki büyük acıyı birden yaşadı.
Eye El Hamit
Eye El Hamit
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