Antalya'da, yaşayan Öykü Arin Yazıcı (4) lösemiye yakalandı. Tüm Türkiye'de donör kampanyası başlatıldı. Minik yavru aylar sonra babasından nakledilen yüzde 98,5 uyumlu ilikle hayata tutunmayı başardı. Operasyondan sonra saçları çıktı.



Lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı, hayatının ilklerini yaşıyor.

İLK KEZ SİNEMAYA GİTTİ

Kirpikleri de belirginleşmeye başladı. Kalabalık yerlere girmesi yasak olan minik yavru için son olarak kukla, sinema, bale ve opera gösterileri yapıldı. Eğlenceli anlar yaşayan Yazıcı'nın yüzünde gülücükler açtı.