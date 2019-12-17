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hayata tutunmayı başardı

'da, yaşayan (4) lösemiye yakalandı. Tüm 'de donör kampanyası başlatıldı. Minik yavru aylar sonra babasından nakledilen yüzde 98,5 uyumlu le hayata tutunmayı başardı.

Öyküsüne devam edıyor

Antalya'da, yaşayan Öykü Arin Yazıcı (4) lösemiye yakalandı. Tüm 'de donör kampanyası başlatıldı. Minik yavru aylar sonra babasından nakledilen yüzde 98,5 uyumlu le hayata tutunmayı başardı. Operasyondan sonra saçları çıktı.


Lösemi hastası , hayatının ilklerini yaşıyor.

İLK KEZ SİNEMAYA GİTTİ
Kirpikleri de belirginleşmeye başladı. Kalabalık yerlere girmesi yasak olan minik yavru için son olarak kukla, sinema, bale ve opera gösterileri yapıldı. Eğlenceli anlar yaşayan Yazıcı'nın yüzünde gülücükler açtı.

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