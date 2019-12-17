Kız kaçırma meselesinde ortalık karıştı. Olay dün İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. F.A. (18) aynı sokakta oturan F.İ. (23) ile kaçtı. Ailesine birlikte gittiklerine dair mesaj attı. Mesajı gören annesi sinir krizi geçirdi. Genç kızın ailesinin F.İ.'nin evine gitmesiyle ortalık bir anda karıştı. Genç kızın annesi sinir krizi geçirdi. Kız tarafı erkek tarafından şikayetçi olurken, polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
- Yaşam
- 17.12.2019
- Gazete
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