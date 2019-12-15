İstanbul'da yine çirkin saldırı İstanbul'da başörtülü kadınlara yönelik saldırılara yenisi eklendi. Beşiktaş ve Karaköy'deki saldırıların ardından bu kez benzeri metroda yaşandı. Kalabalığın içinde bir kadın, çarşaflı kadına "Kara Fatma" diyerek hakaret etti.

İ stanbul'da başörtülü kadınlara yönelik saldırılara yenisi eklendi. Beşiktaş ve Karaköy'deki saldırıların ardından bu kez benzeri metroda yaşandı. Kalabalığın içinde bir kadın, çarşaflı kadına "Kara Fatma" diyerek hakaret etti. Ardından ise "Polisi çağırın" diyerek bağırdı. Başörtülüleri aşağılayan bu saldırı, sosyal medyada büyük tepki topladı. TÜM MANŞETLER