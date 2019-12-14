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Ölüme yattı! Korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı

Eşini öldürüp, polise haber veren kocanın karısını keser sapıyla dövdüğü ortaya çıktı. Olay 'de yaşandı. Fabrika işçisi ve 2 çocuk babası Ş. (47), 6 yıl önce, Aslı Ş. ile ikinci evliliğini yaptı. Orhan Ş., çarşamba gecesi, kendisini aldattığı iddiasıyla karısını keser sapıyla dövmeye başladı. Ağır yaralanan kadın uyumak için odasına gitti. Sabah saatlerinde ise ölü bulundu. Orhan Ş. gözaltına alındı.

Ölüme yattı!
Eşini öldürüp, polise haber veren kocanın karısını keser sapıyla dövdüğü ortaya çıktı. Olay 'de yaşandı. Fabrika işçisi ve 2 çocuk babası Orhan Ş. (47), 6 yıl önce, Aslı Ş. ile ikinci evliliğini yaptı. Orhan Ş., çarşamba gecesi, kendisini aldattığı iddiasıyla karısını keser sapıyla dövmeye başladı. Ağır yaralanan kadın uyumak için odasına gitti. Sabah saatlerinde ise ölü bulundu. Orhan Ş. gözaltına alındı.



Aslı Ş.'nin, geçirdiği iç kanama sonucu öldüğü belirtildi. Şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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