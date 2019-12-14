390 günlük mutlu son

Antalya'da 13 ay önce Rus anne Ekatarina Efimova'nın (32) kaybolan 2 çocuğu Edgar ve Irmak Liona, Denizli Pamukkale'deki bulundu. Kayıp çocukların Efimova'nın boşanma aşamasında olduğu eşi Bekir A. tarafından kaçırıldığı ve Suriyeli bir ailenin evine gizlendiği ortaya çıktı.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
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