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390 günlük mutlu son

'da 13 ay önce Rus anne 'nın (32) kaybolan 2 çocuğu Edgar ve , Pamukkale'deki bulundu. 'nın boşanma aşamasında olduğu eşi Bekir A. tarafından kaçırıldığı ve Suriyeli bir ailenin evine gizlendiği ortaya çıktı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

390 günlük mutlu son
Antalya'da 13 ay önce Rus anne Ekatarina Efimova'nın (32) kaybolan 2 çocuğu Edgar ve Irmak Liona, Pamukkale'deki bulundu. Efimova'nın boşanma aşamasında olduğu eşi Bekir A. tarafından kaçırıldığı ve Suriyeli bir ailenin evine gizlendiği ortaya çıktı.



Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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