Konya'da evli ve 2 çocuk babası Metin M. (32), kız kardeşinin oturduğu apartmanda yaşayan, evli ve 2 çocuk annesi H.A. (32) ile tanıştı. Kadının evine gitti. Bir süre sonra H.A'nın eşi H.E. geldi. Paniğe kapılan adam, 3.kattaki dairenin balkonundan düştü. Ağır yaralanan adam, kurtarılamadı.
H.A. eşinin geldiğini, yasak aşkı Metin A.'ya söyledi. Paniğe kapılan genç adam, Balkondan yan daireye geçerken düştü.
H.A. eşinin geldiğini, yasak aşkı Metin A.'ya söyledi. Paniğe kapılan genç adam, Balkondan yan daireye geçerken düştü.
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