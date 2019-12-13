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'da yasak aşkının eşine yakalanmamak için balkona çıktı, dengesini kaybedip düştü

'da 2 çocuk babası M. (32), kız kardeşinin oturduğu apartmanda yaşayan, evli ve 2 çocuk annesi H.A. (32) ile tanıştı. evine gitti. Bir süre sonra H.A'nın eşi H.E. geldi. kapılan adam, 3.kattaki dairenin balkonundan düştü. yaralanan adam, kurtarılamadı.

Bal'son!'
Konya'da 2 çocuk babası Metin M. (32), kız kardeşinin oturduğu apartmanda yaşayan, evli ve 2 çocuk annesi H.A. (32) ile tanıştı. evine gitti. Bir süre sonra H.A'nın eşi H.E. geldi. kapılan adam, 3.kattaki dairenin balkonundan düştü. yaralanan adam, kurtarılamadı.



H.A. eşinin geldiğini, yasak aşkı A.'ya söyledi. Paniğe kapılan genç adam, Balkondan yan daireye geçerken düştü.


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