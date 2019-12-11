Bazı otobüs şoförleri yine olayın merkezinde yer aldı… Esenyurt'ta dün saat 13.00 sıralarında Avcılar- Hadımköy arasında çalışan özel halk otobüsünün şoförü M.G., arka tarafa doğru ilerlemeyen yolculara kızarak, onlarla tartıştı. Şoför, yolcular arasında bulunan ve uyarılarına rağmen kendisini duymayan üniversite 4.sınıf öğrencisi D.E.'ye hakaret etti. D.E.'nin ağabeyi şoförle ilgili "Otobüs tıklım tıklımdı. Şoför 'Niye ilerlemiyorsun?' demiş. Erkek yolcuya tokat atmış, Kız kardeşime de 'Sen inmezsen, seni tek başına Hadımköy'e götürüp bilmem ne yaparım" dedi. D.E. de kulaklıkla müzik dinlediği için duymadığını söyledi. Diğer yolcular da genç kıza hakaret eden şoförün cezalandırılmasını istedi.
Halk otobüsünün ahlaksız şoförü, sorgusunda her şeyi inkar etti. Ancak birçok yolcu, şoförün söylediklerini duyduklarını belirtti.
Halk otobüsünün ahlaksız şoförü, sorgusunda her şeyi inkar etti. Ancak birçok yolcu, şoförün söylediklerini duyduklarını belirtti.
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