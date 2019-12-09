Sineklere karşı maskeli maç

Osmaniye Cevdetiye beldesindeki sahada bulunan mucuk sineği futbolcuların kabusu oldu. Endüstri Meslek Lisesi- Zorkun Spor ve Osmaniye İdman Yurdu maçına futbolcular korunmak için maske ile çıktı. Osmaniye Cevdetiye beldesindeki sahada bulunan mucuk sineği futbolcuların kabusu oldu. Endüstri Meslek Lisesi- Zorkun Spor ve Osmaniye İdman Yurdu maçına futbolcular korunmak için maske ile çıktı.
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