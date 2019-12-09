Merdivende feci kaza

Edirne'de Halil Galip Öztürk (44), dün dengesini kaybederek, düştü. Başını basamaklara çarpan talihsiz adam, ağır yaralandı. Öztürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen öldü. Cenaze, hastane morgunda savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Yaşam
- 09.12.2019
- Gazete
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