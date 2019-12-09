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Merdivende feci kaza

'de Halil (44), dün dengesini kaybederek, düştü. Başını basamaklara çarpan talihsiz adam, ağır yaralandı. Öztürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen öldü. Cenaze, hastane morgunda savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Merdivende feci kaza
Edirne'de Halil Galip Öztürk (44), dün dengesini kaybederek, düştü. Başını basamaklara çarpan talihsiz adam, ağır yaralandı. Öztürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen öldü. Cenaze, hastane morgunda savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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