Tersten konuşan berber şaşırtıyor Mardin'in Kızıltepe ilçesinde berber Aydın Yaman (38), 18 yıldır iş yerine gelen müşterileriyle tersten Türkçe konuşuyor. Yeteneği nedeniyle 'ters berber' olarak anılan Yaman'la ilk defa tanışanlar ise ne dediğini anlamaya çalışıyor.

M ardin'in Kızıltepe ilçesinde berber Aydın Yaman (38), 18 yıldır işyerine gelen müşterileriyle tersten Türkçe konuşuyor. Yeteneği nedeniyle 'ters berber' olarak anılan Yaman'la ilk defa tanışanlar ise ne dediğini anlamaya çalışıyor. Genç adam, "İlkokuldan beri tersten okuyorum. Gelen müşteriye de "ım ças, ım lakas" diye soruyorum. Müşteri, 'Ne diyorsun ağabey?' diyor. Anlayınca memnun oluyor, gülüyor" diyor. TÜM MANŞETLER