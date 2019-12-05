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Marmara'da trolle avlanan balıkçılar ölçen kabloları parçaladı

 Rasathanesi ve Müdürü , şok bir açıklama yaptı. Marmara Denizi tabanında leri takip ettiklerini söyleyen Özener, "Önemli olan yer fay Marmara'da denizin içinden geçiyor. 70 kilometre var. Bunlar bütün deniz haritalarında olmasına rağmen trolle avlanan avcılar kabloları parçaladılar" dedi.

Marmara trolleri!
Kandilli Rasathanesi ve Müdürü Haluk Özener, şok bir açıklama yaptı. Marmara Denizi tabanında leri takip ettiklerini söyleyen Özener, "Önemli olan yer fay Marmara'da denizin içinden geçiyor. 70 kilometre var. Bunlar bütün deniz haritalarında olmasına rağmen trolle avlanan avcılar kabloları parçaladılar" dedi.

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