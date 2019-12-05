Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener, şok bir açıklama yaptı. Marmara Denizi tabanında depremleri takip ettiklerini söyleyen Özener, "Önemli olan yer fay Marmara'da denizin içinden geçiyor. 70 kilometre fiber optik kablomuz var. Bunlar bütün deniz haritalarında olmasına rağmen trolle avlanan avcılar kabloları parçaladılar" dedi.
- Yaşam
- 05.12.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.