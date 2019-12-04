5 Aralık Sivas'ta yarın okullar tatil mi? Sivas kar tatili son dakika Sivas Valiliği MEB tarafından yapılan açıklamalar ilde yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Bu olumsuzlukların başında da etkilenen eğitim hayatı geliyor. Okula gitmekte zorluk yaşayan öğrenciler için kar tatili haberleri. Peki, Sivas'ta yarın okullar tatil mi? 5 Aralık Sivas'ta kar tatili var mı? Sivas'ta kar tatili haberleri ile ilgili vatandaşlar aramalarını sürdürüyor. Peki, Sivas'ta kar yağışı ne zaman olacak? İşte Sivas 5 günlük hava durumu raporu....

SİVAS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 5 ARALIK PERŞEMBE

Sivas'ta okulların tatil edilip edilmediği ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Valilik tarafından okul tatili ile ilgili bir açıklama yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecek.

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