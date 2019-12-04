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Şehit Uzman Onbaşı Mehmet Acar'ın bebeğine vasiyet ettiği isim verildi

 Ömerli'de, 4 Eylül günü, 'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı nın infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 'ın eşi , kız çocuğu dünyaya getirdi. Bebeğe, şehit babasının vasiyetiyle İkranur ismi verildi. Şehit eşi "Şehit haberi geldiğinde ilk aklıma gelen vasiyeti oldu" dedi.

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Mardin Ömerli'de, 4 Eylül günü, 'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı nın infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 'ın eşi , kız çocuğu dünyaya getirdi. Bebeğe, şehit babasının vasiyetiyle İkranur ismi verildi. Şehit eşi "Şehit haberi geldiğinde ilk aklıma gelen vasiyeti oldu" dedi.


Şehit Mehmet Acar

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