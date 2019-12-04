Şehit Uzman Onbaşı Mehmet Acar'ın bebeğine vasiyet ettiği isim verildi

Mardin Ömerli'de, 4 Eylül günü, PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar'ın eşi Fatma Acar, kız çocuğu dünyaya getirdi. Bebeğe, şehit babasının vasiyetiyle İkranur ismi verildi. Şehit eşi "Şehit haberi geldiğinde ilk aklıma gelen vasiyeti oldu" dedi.
Şehit Mehmet Acar
Şehit Mehmet Acar
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