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ve arasındaki pastırma kavgasına şimdi de Ermeniler katıldı

ve arasındaki pastırma kavgasına Ermeniler de katıldı. Bunun üzerine sosyal medya karıştı. İşte sosyal medyada yer alan o tweetler'den bazıları...

Pastıran pastırana!
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. , zaman zaman pastırma, sucuk ya da mantıyla ilgili farklı illerin isminin telaffuz edilmesi üzerine açıklama yaptı. Üç lezzetin anavatanının olduğunu vurguladı. "Pastırma denince akla Kayseri, Kayseri denince de pastırma gelir" ifadelerini kullandı.


Kayseri Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç

Kayseri'de pastırmacılık yapan esnaf Tolga Korkut da "Kayseri pastırması 1400'lü yıllardan beri şehrimizde yapılan bir üründür. Tüm 'de nam salmıştır" diye konuştu.



Öte yandan Ermeni yemeklerini Twitter'da paylaşan bir profil de "Basturma bizimdir" çıkışını yaptı. Bunun üzerine sosyal medya karıştı. İşte o tweetler'den bazıları:


Bunun ismi basturma değil pastırma!

Ahahah bir siz eksiktiniz.

Kiminse kimin, olsa da yesek.

Yarış kızıştı. Pastıran pastırana.

Pastırma orijinal Türk lezzetidir.

Kanka pastırma bizim canımızı sıkmayın.

Bu kavga kasapta biter...


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