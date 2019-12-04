Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, zaman zaman pastırma, sucuk ya da mantıyla ilgili farklı illerin isminin telaffuz edilmesi üzerine açıklama yaptı. Üç lezzetin anavatanının Kayseri olduğunu vurguladı. "Pastırma denince akla Kayseri, Kayseri denince de pastırma gelir" ifadelerini kullandı.
Kayseri Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç
Kayseri'de pastırmacılık yapan esnaf Tolga Korkut da "Kayseri pastırması 1400'lü yıllardan beri şehrimizde yapılan bir üründür. Tüm Türkiye'de nam salmıştır" diye konuştu.
Öte yandan Ermeni yemeklerini Twitter'da paylaşan bir profil de "Basturma bizimdir" çıkışını yaptı. Bunun üzerine sosyal medya karıştı. İşte o tweetler'den bazıları:
Bunun ismi basturma değil pastırma!
Ahahah bir siz eksiktiniz.
Kiminse kimin, olsa da yesek.
Yarış kızıştı. Pastıran pastırana.
Pastırma orijinal Türk lezzetidir.
Kanka pastırma bizim canımızı sıkmayın.
Bu kavga kasapta biter...
Kayseri Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç
Kayseri'de pastırmacılık yapan esnaf Tolga Korkut da "Kayseri pastırması 1400'lü yıllardan beri şehrimizde yapılan bir üründür. Tüm Türkiye'de nam salmıştır" diye konuştu.
Öte yandan Ermeni yemeklerini Twitter'da paylaşan bir profil de "Basturma bizimdir" çıkışını yaptı. Bunun üzerine sosyal medya karıştı. İşte o tweetler'den bazıları:
Bunun ismi basturma değil pastırma!
Ahahah bir siz eksiktiniz.
Kiminse kimin, olsa da yesek.
Yarış kızıştı. Pastıran pastırana.
Pastırma orijinal Türk lezzetidir.
Kanka pastırma bizim canımızı sıkmayın.
Bu kavga kasapta biter...
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