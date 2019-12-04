Hollandalı Mariana, ayakta duramayınca hastaneye kaldırıldı! Hollandalı Mariana, tatil için geldiği Antalya'nın Manavgat ilçesinde, erkek arkadaşı W.J. tarafından terk edildi. Ayakta bile duramayan genç kızın uyuşturucu kullandığı öğrenildi.

Hollandalı Mariana, Antalya'da erkek arkadaşı W.J. tarafından terk edildi. Ayakta bile duramayan genç kızın uyuşturucu kullandığı öğrenildi. TÜM MANŞETLER