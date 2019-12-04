Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi 45 yaşındaki Sakine Ergin, koruyucu aile projesi ile 3 engelli kardeşe anne oldu. Sakine Ergin, eşi Mustafa Ergin ile birlikte, yüzde 90 bedensel engelli Hasan, yüzde 30 zihinsel engelli Nazife ve yüzde 20 zihinsel engelli Hüseyin Kara'ya mutlu aile ortamı sundu. Evladına gösterdiği ilgi ve sıcaklığı 3 çocuğa da gösterdiğini anlatan Sakine Ergin, "8 yaşındaki Hasan hem zihinsel hem bedensel engelli. Yürüyemiyor ve konuşamıyordu. Ameliyatla yürümeye başladı. Özel uygulama okuluna başlattık. Zarife 7'nci, Hüseyin 9'uncu sınıfa gidiyor. Onlar için elimden geleni yapıyorum" dedi.
Sakine Ergin, kendi çocuğuna gösterdiği ilgi ve şevkati 3 çocuğa da gösterdiğini söyledi.
Sakine Ergin, kendi çocuğuna gösterdiği ilgi ve şevkati 3 çocuğa da gösterdiğini söyledi.
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