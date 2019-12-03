Kastamonu'da pastırmacılık yapan Ahmet Kirişçioğlu, "Bizim ürünün en büyük özelliği, makine ve satırla değil bıçakla kesilmesidir. Tüy gibi incedir. Rüzgar ve güneş ile kurutulur" dedi. Kayserili usta Mustafa Tokluman, "Türkiye'de 4 kişiden 3'ü de Kayseri pastırmasını tercih eder" diye konuştu.
SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ
PASTIRMA Kayseri'nindir diyen, henüz Kastamonu'da yememiştir.
KASTAMONU pastırması, bir numaradır.
BANA 100 gram Kayseri pastırması getirenin 1 gün kölesi olurum.
KASTAMONU, 'pastırma bizim' demiş. Peki bundan Kayserililer'in haberi var mı!
BU gidişle pastırmaya Yunanistan da sahip çıkar...
BU kapışmadan danaların haberi var
SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ
PASTIRMA Kayseri'nindir diyen, henüz Kastamonu'da yememiştir.
KASTAMONU pastırması, bir numaradır.
BANA 100 gram Kayseri pastırması getirenin 1 gün kölesi olurum.
KASTAMONU, 'pastırma bizim' demiş. Peki bundan Kayserililer'in haberi var mı!
BU gidişle pastırmaya Yunanistan da sahip çıkar...
BU kapışmadan danaların haberi var
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