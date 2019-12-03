Hayata tutunan Caretta Carettadan heyecanlı yolculuk Akdeniz'de dört yıl önce yaralı halde bulunan Astrid isimli Caretta Caretta, geçtiğimiz Ekim tedavisini tamamladı. Girne-Güzelyalı sahilinden denize bırakıldı. GPS ile takip edilen kaplumbağa bir aylık yolculuğunda; Kıbrıs, Suriye, Lübnan ve Mısır olmak üzere 4 ülkeyi dolaştı. Bin kilometrenin üzerinde yolculuk yaptı. Yetkililer, Astrid'in Süveyş Kanalı'nın doğusuna yerleştiğini ve kışı orada geçireceğini açıkladı.

Akdeniz'de dört yıl önce yaralı halde bulunan Astrid isimli Caretta Caretta, geçtiğimiz Ekim tedavisini tamamladı. Girne-Güzelyalı sahilinden denize bırakıldı. GPS ile takip edilen kaplumbağa bir aylık yolculuğunda; Kıbrıs, Suriye, Lübnan ve Mısır olmak üzere 4 ülkeyi dolaştı. Bin kilometrenin üzerinde yolculuk yaptı.







Yetkililer, Astrid'in Süveyş Kanalı'nın doğusuna yerleştiğini ve kışı orada geçireceğini açıkladı. dört yıl önce yaralı halde bulunanisimli Caretta Caretta, geçtiğimiz Ekim tedavisini tamamladı. Girne-Güzelyalı sahilinden denize bırakıldı. GPS ile takip edilen kaplumbağa bir aylık yolculuğunda; Kıbrıs, Suriye, Lübnan ve Mısır olmak üzere 4 ülkeyi dolaştı. Bin kilometrenin üzerinde yolculuk yaptı.Yetkililer, Astrid'in Süveyş Kanalı'nın doğusuna yerleştiğini ve kışı orada geçireceğini açıkladı. TÜM MANŞETLER