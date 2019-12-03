Evi yakmak isterken kendilerini yaktılar

Ev baskını hastanede bitti. Olay Adana'da meydana geldi. Adana'da Hüseyin Afşin (24), iddiaya göre, evlenmek istediği Esra Kaya'yı (18) kaçırdı. Aileler arasında husumet başladı. Ferhat Kaya (22), 3 Kasım'da Afşin'in evini yakmaya karar verdi. Kuzeni D.K. (15) ve arkadaşı Şeymuz Sevim'i yanına aldı. 3 genç, benzinle Afşin'in evini yakmaya çalıştı. Çıkan yangında alevlerin arasında kalan. 3 kafadar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
- Yaşam
- 03.12.2019
- Gazete
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