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Boşanmak istemiş

İzmir Gaziemir'de önceki gece eşi Yunus O. tarafından bıçaklanarak öldürülen Ceylan O'nun cenazesi dün memleketi Manisa'ya gönderildi. Gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Talihsiz kadının yakınları erkek terörünü lanetledi. Ceylan O'nun şiddetli geçimsizlik nedeniyle Yunus O'dan boşanacağı ve bu ay mahkemesinin görüleceği öğrenildi.


İzmir Gaziemir'de önceki gece eşi Yunus O. tarafından bıçaklanarak öldürülen Ceylan O'nun cenazesi dün memleketi Manisa'ya gönderildi. Gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Talihsiz kadının yakınları erkek terörünü lanetledi.



Ceylan O'nun şiddetli geçimsizlik nedeniyle Yunus O'dan boşanacağı ve bu ay mahkemesinin görüleceği öğrenildi.



Yunus O.

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