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Yasa boğan kaza... Yürek yakan detay

Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol takımını taşıyan minibüs, şarampole uçtu. 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Esame listesinin boş kalması ise yürek burktu.

Acı liste
Yozgat'ta dün korkunç bir kaza meydana geldi. Hentbol takım minibüsünün şarampole uçması sonucu iki sporcu can verdi. Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol takımı, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar takımıyla oynayacakları maç için yola çıktı. Ercan Akaman'ın (54) kullandığı minibüs, şarampole devrildi. Kazada, Göksu Akyel (14) ve kaleci Sinem Aksu (12) hayatını kaybetti. 14 kişi de yaralandı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, yaşamını yitiren sporcular için taziye mesajı paylaştı.



Göksu Akyel yaşamını yitirdi.


Sinem Aksu kazada öldü.



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