Yasa boğan kaza... Yürek yakan detay

dün korkunç bir kaza meydana geldi. Hentbol takım minibüsünün şarampole uçması sonucu iki sporcu can verdi. Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol takımı, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar takımıyla oynayacakları maç için yola çıktı.'ın (54) kullandığı minibüs, şarampole devrildi. Kazada,(14) ve kaleci(12) hayatını kaybetti. 14 kişi de yaralandı. Gençlik ve Spor Bakanı Drda, yaşamını yitiren sporcular için taziye mesajı paylaştı.Göksu Akyel yaşamını yitirdi.Sinem Aksu kazada öldü.