Dayakçı koca tutuklandı

Gaziantep'te Emrah Ç. (32) 15 Kasım'da sokak ortasında tartıştığı, 8 yıllık eşi olan, 3 çocuk annesi Büşra Ç.'yi (24) tekme tokat dövdü. Genç kadının dayak yediği anlar sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülere tepki yağdı. Emrah Ç., 'darp' suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Genişletilen soruşturma kapsamında, dayakçı koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Genişletilen soruşturma kapsamında, dayakçı koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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