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Cani evlat! Uyuşturucu parası vermeyen annesini katletti

Adana'da Erol G, uyuşturucu için annesi Durdu G'den para istedi. Vermeyince sinirlendi. Talihsiz kadını, başına defalarca odunla vurup katletti. Vahşetin kanıtı ise yüzündeki kan izleriydi.

Cani evlat
Adana'da Erol G, uyuşturucu için annesi Durdu G'den para istedi. Vermeyince sinirlendi. Talihsiz kadını, başına defalarca odunla vurup katletti. Vahşetin kanıtı ise yüzündeki kan izleriydi.

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