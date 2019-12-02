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Ardahan'da fotoğrafa yansıyan siluet, tartışma konusu oldu

Ardahan'ın 'ne bağlı 'nde , iddiaya göre danasının fotoğrafını çekti. Evde fotoğrafı incelerken hayvanın arkasında bir siluet olduğunu görünce panikledi. Tekrar ahıra indi. Ancak içeride kimsenin olmadığını belirledi. Daha sonra o kareyi servis etti.

Damal hatırası
Ardahan'ın Damal İlçesi'ne bağlı Yukarı Gündeş Köyü'nde , iddiaya göre danasının fotoğrafını çekti. Evde fotoğrafı incelerken hayvanın arkasında bir siluet olduğunu görünce panikledi. Tekrar ahıra indi. Ancak içeride kimsenin olmadığını belirledi. Daha sonra o kareyi servis etti.




Fotoğrafa çok sayıda yorum geldi:

HIRSIZDIR hırsız.

EVİN hanımını, uzaylı diye tanıtmış...

IŞIK yansıması, korkmayın...

SOĞUK diye kapüşonlu mont giymiş...

HAYVANIN sahibi MORkoç...

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