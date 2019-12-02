Ardahan'da fotoğrafa yansıyan siluet, tartışma konusu oldu

Ardahan'ın Damal İlçesi'ne bağlı Yukarı Gündeş Köyü'nde Cengiz Morkoç, iddiaya göre yeni doğan danasının fotoğrafını çekti. Evde fotoğrafı incelerken hayvanın arkasında bir siluet olduğunu görünce panikledi. Tekrar ahıra indi. Ancak içeride kimsenin olmadığını belirledi. Daha sonra o kareyi sosyal medyada servis etti.
Fotoğrafa çok sayıda yorum geldi:
HIRSIZDIR hırsız.
EVİN hanımını, uzaylı diye tanıtmış...
IŞIK yansıması, korkmayın...
SOĞUK diye kapüşonlu mont giymiş...
HAYVANIN sahibi MORkoç...
Fotoğrafa çok sayıda yorum geldi:
HIRSIZDIR hırsız.
EVİN hanımını, uzaylı diye tanıtmış...
IŞIK yansıması, korkmayın...
SOĞUK diye kapüşonlu mont giymiş...
HAYVANIN sahibi MORkoç...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.