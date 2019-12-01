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’dan 6 gündür haber alınamıyor

'da yüzde 50 (21), 6 gün önce evden ayrıldı. Kendisinden bir daha da haber alınamadı. Karakola giderek kayıp başvurusunda bulunan (46), "Daha önce de evden gitti ancak bir, iki gün sonra dönüyordu. Kızım yüzde 50 engelli olduğu için bazı kararları kendisi veremez. Başına bir şey gelmesinden korkuyorum" diye konuştu.

Neredesin Tuğçe!
Bursa'da yüzde 50 Tuğçe Poyraz (21), 6 gün önce evden ayrıldı. Kendisinden bir daha da haber alınamadı. Karakola giderek kayıp başvurusunda bulunan Bayram Poyraz (46), "Daha önce de evden gitti ancak bir, iki gün sonra dönüyordu. Kızım yüzde 50 engelli olduğu için bazı kararları kendisi veremez. Başına bir şey gelmesinden korkuyorum" diye konuştu.

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