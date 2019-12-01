Bursa'da yüzde 50 zihinsel engelli Tuğçe Poyraz (21), 6 gün önce evden ayrıldı. Kendisinden bir daha da haber alınamadı. Karakola giderek kayıp başvurusunda bulunan Bayram Poyraz (46), "Daha önce de evden gitti ancak bir, iki gün sonra dönüyordu. Kızım yüzde 50 engelli olduğu için bazı kararları kendisi veremez. Başına bir şey gelmesinden korkuyorum" diye konuştu.
- Yaşam
- 01.12.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.