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’den a ulaşan azim

'ya ile ilgili sayısız mektup gönderen li 20 yaşındaki , Astrobiyoloji konferansında yaptığı araştırmalarının sunumunu gerçekleştirdi.

Dağ gibi başarı
Berfin Dağ, 'in Nusaybin İlçesi'nde dünyaya geldi. Bugün 20 yaşında olan Berfin'in aklı, hep gökyüzündeydi. Hayalindeki meslek ne doktorluk ve öğretmenlikti. Astrobiyolog olma hedefiyle yola çıkan , Amerikan Ulusal Havacılık ve Dairesi'ne () sayısız mektup gönderdi. Sonunda NASA'da derin uzay iletişimi ve astrofizik alanlarında çalışan Türk bilim insanı Dr. ile iletişime geçti. 2016'da çok istediği Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'ne yerleşen Berfin, azmin zaferini herkese gösterdi. Dün ODTÜ Astrobiyoloji konferansında yaptığı araştırmalarının sunumunu gerçekleştirdi.



Berfin Dağ, NASA'da çalışan Türk bilim insanı Dr. Umut Yıldız ile bir araya geldi.



AZİZ SANCAR'I ÖRNEK ALIYORUM
Berfin Dağ, kendisine 'ı örnek aldığını söyledi. "Benim gibi hedefi bulunan insanlara yardımcı olmak için çalışıyorum" dedi.

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