İhanet eden tazminatı öder mi? Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Eşimin beni yakın arkadaşımla aldattığını öğrendim. Tazminat davası açabilir miyim?

Türk Medeni Kanunu 174. Madde, "Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir" şeklindedir. Boşanma davasında maddi ve manevi tazminat talep etmediyseniz veya bu taleplerinizden feragat etmediyseniz, boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz. Yine aldatan 3. kişi konumunda olan arkadaşınıza da Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 2017/1334 Esas, 2017/545 Karar nolu 22/3/2017 tarihli "Davalı kadın da evli olduğunu bilerek davacının eşiyle gayrı resmi ilişkiye girmek ve ondan çocuk sahibi olmak suretiyle, gerek yasalarca gerek örf ve adet hukukunca korunmayan haksız bir davranış içine girmiştir. Bu davranış da açıkça haksız eylem niteliğindedir. Eş söyleyişle, esasen dava dışı eşin, evlilik birliğinin gerektirdiği sadakat yükümlülüğü bulunmakla birlikte; onun evli olduğunu bilen ve buna rağmen onunla ilişkiye giren davalı kadının da dava dışı kocanın sadakatsizlik eylemine katıldığında ve her ikisinin de bu haksız eylemlerinden birlikte ve müteselsilen sorumlu olduklarında kuşku bulunmamaktadır" şeklindeki kararı gereği manevi tazminat davası açabilirsiniz.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL