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2 aydır kayıp olan kadının kaçırılıp öldürüldüğü belirlendi

'da yaklaşık 2 aydır kayıp olan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı. Genç kadının cesedine ulaşan polis, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Ni'Çin' yaptınız
İstanbul'da ithalat firmasında çalışan Çinli Lisha Yu (31), yaklaşık 2 ay önce erkek arkadaşına telefonda kaza yaptığını, aracın sahiplerinin kendisiyle konuşmak istediğini söyledi. O günden sonra Yu'ya bir daha ulaşılamadı. Dün ise kadının cansız bedeni, Bilecik'te çiftlik evinde bulundu. Kadının öldürüldüğü öğrenildi. Yabancı uyruklu 4 kişi, gözaltına alındı.

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