2 aydır kayıp olan kadının kaçırılıp öldürüldüğü belirlendi

İ stanbul'da ithalat firmasında çalışan Çinli Lisha Yu (31), yaklaşık 2 ay önce erkek arkadaşına telefonda kaza yaptığını, aracın sahiplerinin kendisiyle konuşmak istediğini söyledi. O günden sonra Yu'ya bir daha ulaşılamadı. Dün ise kadının cansız bedeni, Bilecik'te çiftlik evinde bulundu. Kadının öldürüldüğü öğrenildi. Yabancı uyruklu 4 kişi, gözaltına alındı.