2 aydır kayıp olan kadının kaçırılıp öldürüldüğü belirlendi

İstanbul'da ithalat firmasında çalışan Çinli Lisha Yu (31), yaklaşık 2 ay önce erkek arkadaşına telefonda kaza yaptığını, aracın sahiplerinin kendisiyle konuşmak istediğini söyledi. O günden sonra Yu'ya bir daha ulaşılamadı. Dün ise kadının cansız bedeni, Bilecik'te çiftlik evinde bulundu. Kadının öldürüldüğü öğrenildi. Yabancı uyruklu 4 kişi, gözaltına alındı.
- Yaşam
- 30.11.2019
- Gazete
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