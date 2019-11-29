İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da şiddetli yağış bekleniyor. Fırtınanın da etkili olacağı tahmin ediliyor.
- Yaşam
- 29.11.2019
- Gazete
İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da şiddetli yağış bekleniyor | Hava durumu
Meteroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da şiddetli yağış bekleniyor. Fırtınanın da etkili olacağı tahmin ediliyor.
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