Erzurum'da Canısı Toktay, 2018'de arkadaşlık teflifini reddetiği Murat Y. tarafndan defalarca bıçaklandı. Şüpheli tutuklandı. Genç kız, sanığın serbest kalma ihtimali üzerine sosyal medyadan yardım istedi. Dün görülen duruşmada Toktay'ın korktuğu başına gelmedi. Mahkeme sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.
Murat T. Canısı Toktay'ı çalıştığı manavda bıçakladı. O anlar kameraya yansıdı.
Murat T. Canısı Toktay'ı çalıştığı manavda bıçakladı. O anlar kameraya yansıdı.
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