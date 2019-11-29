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'da 'ın sosyal medyadan yaptığı çağrı çok konuşulmuştu! Korktuğu olmadı...

'da , 2018'de arkadaşlık teflifini reddetiği Murat Y. tarafndan defalarca bıçaklandı. Şüpheli tutuklandı. , sanığın serbest kalma ihtimali üzerine sosyal medyadan yardım istedi. Dün görülen duruşmada Toktay'ın korktuğu başına gelmedi. Mahkeme sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Korktuğu olmadı!
Erzurum'da Canısı Toktay, 2018'de arkadaşlık teflifini reddetiği Murat Y. tarafndan defalarca bıçaklandı. Şüpheli tutuklandı. Genç kız, sanığın serbest kalma ihtimali üzerine sosyal medyadan yardım istedi. Dün görülen duruşmada Toktay'ın korktuğu başına gelmedi. Mahkeme sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.



Murat T. 'ı çalıştığı manavda bıçakladı. O anlar kameraya yansıdı.

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