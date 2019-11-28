Üniversiteli Dilan son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde banliyö treninin önüne atlayarak yaşamına son veren Dilan E. (20), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Dilan E, Ankara'dan yatay geçişle Ege Üniversitesi'ne gelmişti...
İzmirli Dilan E, Ankara'dan yatay geçişle Ege Üniversitesi'ne geldi. Hayatı tren raylarında sona erdi.
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