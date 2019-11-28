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77 milyon yolcuya uçuyor

() Genel Müdürü , "THY olarak geçen yıl 75.2 milyon yolcu taşımıştık. Hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. İnşallah yıl sonu itibarıyla yolcu sayımız tüm sıkıntılara rağmen 77 milyonu bulacak. Yeni hatlar açmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

THY 77 milyon yolcuya uçuyor
Türk Hava Yolları () Genel Müdürü Bilal Ekşi, "THY olarak geçen yıl 75.2 milyon yolcu taşımıştık. Hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. İnşallah yıl sonu itibarıyla yolcu sayımız tüm sıkıntılara rağmen 77 milyonu bulacak. Yeni hatlar açmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

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