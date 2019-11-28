THY 77 milyon yolcuya uçuyor

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "THY olarak geçen yıl 75.2 milyon yolcu taşımıştık. Hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. İnşallah yıl sonu itibarıyla yolcu sayımız tüm sıkıntılara rağmen 77 milyonu bulacak. Yeni hatlar açmaya devam ediyoruz" diye konuştu.
- Yaşam
- 28.11.2019
- Gazete
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