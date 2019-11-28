Maya ve Lara kardeşler 6 dil biliyor, çeviri bile yapıyor

İzmirli dilbilimci Ferhat Yıldız, Polonyalı Malgorzata Yıldız'la evlendi. Çiftin Maya (5) ve Lara (3) adlı çocukları dünyaya geldi. Küçük kızlar, ana dilleri Türkçe'yle beraber Almanca, Rusça, Fransızca, Lehçe ve İngilizce öğrendi. Şimdi ise sırada İtalyanca ve İspanyolca var.