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Evde hayvan beslemek engellenemez

Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Evde hayvan beslemek engellenemez
Evimde köpek beslemek istiyorum. Bunun için diğer apartman sakinlerinden izin almam gerekiyor mu?
Ülkemiz, Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi'ne taraf bir ülkedir. Bu sözleşme gereğince, apartmanda evcil hayvan beslemek isteyenler bu konuda bir özgürlüğe sahiptir. Bu özgürlük yönetim planıyla engellenemez. Öyle ki; bu konuda Yargıtay hukuk dairesi de vermiş olduğu kararda, yönetim planında daire içinde evcil hayvan beslenmesini yasaklayan hükmün geçersiz sayılacağına hükmetmiştir. Yargıtay vermiş olduğu kararda "Yönetim planı uyarınca, hayvanın evden uzaklaştırılması, hayvanın haklarına aykırılık teşkil etmektedir" şeklinde karar tesis etmiştir.

SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

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