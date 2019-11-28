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Antalya'da dişçi dehşeti

Antalya'da Durmuş Ay (39), dişlerini çektirdikten sonra oluşan apse nedeniyle fenalaşarak can verdi. 'Seyyar dişçi' olarak tanınan H.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Dişçi dehşeti
Antalya'da Durmuş Ay (39), dişlerini çektirdikten sonra oluşan apse nedeniyle fenalaşarak can verdi. 'Seyyar dişçi' olarak tanınan H.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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