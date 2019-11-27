O anne tutuklandı

Rize'de Fatma Nur (4), 6. kattaki dairenin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Ölümüne ilişkin gözaltına alınan anne Emine Havuz, tutuklandı. 4 yıl önce Nur'un ağabeyi Harun (4) da aynı şekilde ölmüştü.
Rize'de Fatma Nur (4), 6. kattaki dairenin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Ölümüne ilişkin gözaltına alınan anne Emine Havuz, tutuklandı. 4 yıl önce Nur'un ağabeyi Harun (4) da aynı şekilde ölmüştü.
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