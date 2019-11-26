Önce hüzün sonra sevinç

Erzurum Yakutiye'de futbol sahası açılışına gelen yetkililer, çocuklarla maç yapmak istedi. Mahalledeki çocuklar, küçük oldukları için Atilla Doğan (8), Miraç Yıldız (10) ve Yılmaz Çobanoğlu'nu (9) kadroya almadı.
Forma alamayan minikler, ağlamaya başladı. Olayı gören İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Erzurum Valisi Okay Memiş ve Belediye Başkanı Mehmet Sekmen; 3 adet forma temin ettirerek çocuklarla futbol oynadı.
Forma alamayan minikler, ağlamaya başladı. Olayı gören İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Erzurum Valisi Okay Memiş ve Belediye Başkanı Mehmet Sekmen; 3 adet forma temin ettirerek çocuklarla futbol oynadı.
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