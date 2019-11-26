Bugünkü
Takvim

Önce hüzün sonra sevinç

Erzurum Yakutiye'de futbol sahası açılışına gelen yetkililer, çocuklarla maç yapmak istedi. Mahalledeki çocuklar, küçük oldukları için Atilla Doğan (8), Miraç Yıldız (10) ve Yılmaz Çobanoğlu'nu (9) kadroya almadı. Forma alamayan minikler, ağlamaya başladı. Olayı gören İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Erzurum Valisi Okay Memiş ve Belediye Başkanı Mehmet Sekmen; 3 adet forma temin ettirerek çocuklarla futbol oynadı.

Önce hüzün sonra sevinç
Erzurum Yakutiye'de futbol sahası açılışına gelen yetkililer, çocuklarla maç yapmak istedi. Mahalledeki çocuklar, küçük oldukları için Atilla Doğan (8), Miraç Yıldız (10) ve Yılmaz Çobanoğlu'nu (9) kadroya almadı.



Forma alamayan minikler, ağlamaya başladı. Olayı gören İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Erzurum Valisi Okay Memiş ve Belediye Başkanı Mehmet Sekmen; 3 adet forma temin ettirerek çocuklarla futbol oynadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriÖnce hüzün sonra sevinç
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri