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Kaza kurşunuyla yaralanan çocuktan iyi haber

Kaza kurşunuyla yaralanan çocuktan iyi haber geldi. Olay dün İstanbul Avcılar'da meydana geldi. Fethi K. ruhsatsız silahını kurcaladığı sırada 3 yaşındaki kızı E.B.K'yı yaraladı. Çocuk tedavi altına alındı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi. Fethi K.'nin arkadaşı olduğunu söyleyen Taner Avşar, "Fethi Bey komşumuzdur. Burada esnaflık yapar. Sevilen sayılan bir insan. Bir kaza olmuş. Kızının durumu şu an gayet iyi. Herhangi bir problem yok. Kendisi kuaförlük yapıyor burada. Ailevi bir sorunları yok. Kazadır. Kasıtlı bir olay yok." dedi.

İyi haber!
Kaza kurşunuyla yaralanan çocuktan iyi haber geldi. Olay dün İstanbul Avcılar'da meydana geldi. Fethi K. ruhsatsız silahını kurcaladığı sırada 3 yaşındaki kızı E.B.K'yı yaraladı. Çocuk tedavi altına alındı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi. Fethi K.'nin arkadaşı olduğunu söyleyen Taner Avşar, "Fethi Bey komşumuzdur. Burada esnaflık yapar. Sevilen sayılan bir insan. Bir kaza olmuş. Kızının durumu şu an gayet iyi. Herhangi bir problem yok. Kendisi kuaförlük yapıyor burada. Ailevi bir sorunları yok. Kazadır. Kasıtlı bir olay yok." dedi.

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