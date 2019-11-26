Avukat kalbine yenildi

İstanbul'da oturan avukat Ahmet Baran Akkaya (38), ziyaret için Gaziantep'e geldi. Kuzenin evinde ölü bulunan avukatın kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Akkaya'nın avukat babası İsmail Akkaya, 4 yıl önce öldürülmüştü.
İstanbul'daoturan avukat Ahmet Baran Akkaya (38), ziyaret için Gaziantep'e geldi. Kuzenin evinde ölü bulunan avukatın kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Akkaya'nın avukat babası İsmail Akkaya, 4 yıl önce öldürülmüştü.
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