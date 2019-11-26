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Avukat kalbine yenildi

İstanbul'da oturan avukat Ahmet Baran Akkaya (38), ziyaret için Gaziantep'e geldi. Kuzenin evinde ölü bulunan avukatın kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Akkaya'nın avukat babası İsmail Akkaya, 4 yıl önce öldürülmüştü.

Avukat kalbine yenildi
İstanbul'da oturan avukat Ahmet Baran Akkaya (38), ziyaret için Gaziantep'e geldi. Kuzenin evinde ölü bulunan avukatın kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Akkaya'nın avukat babası İsmail Akkaya, 4 yıl önce öldürülmüştü.

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